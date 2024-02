"Reducción en tarifas de Transmilenio no es jurídicamente viable": Contralor de Bogotá

La Contraloría de Bogotá señaló que la reducción en la tarifa de transporte público decretada por el alcalde Gustavo Petro, no es jurídicamente viable ya que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema Transmilenio.



Según el contralor , Diego Ardila, la Administración Distrital no ha proporcionado la información que indica de dónde provienen los recursos para aplicar este descuento tarifario.



''Los costos que acarrea la operación del sistema no están acordes con lo que se le cobra al usuario, de acuerdo a la normatividad que rige la materia el sistema tiene que ser autosostenible y se tiene que financiar por sí solo, la constitución del 91 prohibe los auxilios a favor de personas naturales o jurídicas'', aseguró.



El organismo de control recordó que los subsidios solo se pueden otorgar a poblaciòn con discapacidad, estudiantes y adultos mayores.