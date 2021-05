Reforma a la Procuraduría: ¿Es necesario aumentar el personal de planta?

En diálogo con Sigue La W, Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador General de la Nación, comentó que “cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, con crecimiento grande en las plantas en la Procuraduría y no en la Fiscalía y la lucha contra la corrupción no ha avanzado nada, esa no es la solución, debemos buscar un enfoque distinto para luchar contra la corrupción”.

Según dijo Arrieta, “el problema es cuál va a ser la utilidad práctica, que es producir resultados en la lucha contra la corrupción. Llevan 40 años creciendo y la corrupción no disminuye. Esto es incluyendo a la Fiscalía, Defensoría y la Contraloría”.

“Faltan resultados. Estamos empantanados en un montón de formalismos que requieren a más personas, pero no encontramos a los delincuentes”, finalizó.

Por su parte, Jairo Bulla, abogado en derecho disciplinario y autor de cuatro libros sobre la misma materia, aseguró que “el proyecto de ley no va a combatir la corrupción, sino incrementará la burocracia”.

