Representante del Centro Democrático le pide al Gobierno intervenir el Congreso

Durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático, César Eugenio Martínez, le hizo duras críticas al control político que está adelantado el Congreso, en el marco de la crisis del coronavirus.

El parlamentario del departamento de Antioquia dijo no entender porque el Congreso de la República está copando en este momento la agenda de los funcionarios encargados de enfrentar la pandemia y le hizo un llamado al Gobierno a intervenir la Rama Legislativa.

"La democracia no puede ser un obstáculo para el desarrollo y hoy lo que más necesita Colombia es enfrentar esta crisis. Yo le pido al Gobierno Nacional que intervenga el Congreso de la República, así me tilden de dictatorial. No puede ser posible que el Congreso se haya convertido en un obstáculo para solucionar este problema", señaló el congresista.