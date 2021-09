Responderemos a acciones legales: citantes a moción de censura contra Mintic

El pasado 3 de septiembre, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, intervino en la moción de censura emprendiendo una férrea defensa de su accionar frente al contrato polémico de Centros Poblados que la tiene en el ojo del huracán desde hace un mes.

En la misma línea, la ministra señaló que no permite tacha sobre su honorabilidad ante señalamientos de congresistas y, por ese motivo, anunció que tomará acciones legales contra quienes, según ella, intentan difamar su nombre.

Así lo expresó la ministra Abudinén: "No me resigno a darle una victoria más al entramado de corrupción, se ha dicho todo de mí y acudiré a las entidades de Estado para limpiar mi nombre, no permitiré una tacha sobre mi nombre".

En La W, León Fredy Muñoz y Ciro Ramírez se refirieron a este anuncio de acciones legales contra los citantes al debate. Lo invitamos a que escuche esta entrevista completa en el player del encabezado.