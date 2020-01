Sabina Mazo, peleadora profesional es #UnaMujerW

Esta joven paisa, acaba de obtener su segundo título representando a nuestro país en la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo. Sabina recientemente mejoró su record y en la pelea que abrió los preliminares del regreso de Connor Mc Greggor, se impuso a la estadounidense JJ. Aldrich, quien contaba con un registro de 11 peleas:

“Para mí significa muchísimo representar a Colombia, fue donde nací, donde crecí, donde tengo mi familia y tengo muchísimo cariño por Colombia, y me llena el corazón y haberle ganado a esta estadounidense fue parte del proceso, no importa de dónde sea la contrincante, lo importante es llevarse la victoria”.

Sabina nunca entrenó cuando estaba pequeña ni le interesaron las peleas, pero sí era activa, y le gustaban los nuevos deportes:

“Decidí empezar con este deporte solamente como un hobbie cuando tenía 15 años, pero realmente empecé a competir y a tomarme esta carrera como más en serio y como profesional después de haber competido mi primer pelea de MMA y ahí fue cuando dije, esto es lo que más me gusta hacer y quiero dedicarme a hacer esto, mis papás siempre me apoyaron, fueron a esta pelea y hasta el día de hoy siguen yendo a todas mis peleas y el apoyo de ellos es infinito”.

A pesar de que los luchadores se exponen a terminar con su cuerpo roto y con varias contusiones, para Sabina este no es un deporte violento:

“Yo no siento que sea un deporte violento ni para la mujer, ni para el hombre, es un deporte de muchísima disciplina, de muchísimos valores que nos enseñan en las artes marciales mixtas, pero no me parece que sea un deporte violento, porque aplicamos técnicas y es un deporte de golpes, pero no tiene nada que ver con el día a día, esa violencia que la gente ve en el octágono no se refleja cien por ciento en una persona, no significa que una persona que le guste los golpes sea violento, yo creo que las artes marciales enseñan a canalizar esa energía”.

Esta feroz luchadora sabe que tiene todo por delante para convertirse en una de las más grandes exponentes de este deporte:

“Lo más difícil de este deporte, sin duda son todos los sacrificios que uno tiene que hacer, digamos un golpe de peso, muy difíciles, pero lo más cool es como esa sensación después, esa sensación de poder ir a pelear, de poder hacer lo que uno hace todos los días, eso es sin duda lo más valioso del deporte”.

Sabina Mazo, peleadora profesional es #UnaMujerW