Se destraba proyecto de seguridad privada en el Congreso

Tras una tensa sesión en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la que no pudo votarse el proyecto de ley que pretende regular las empresas de seguridad privada por falta de quórum, todo parece indicar que el gobierno apoyaría esta iniciativa.

En una reunión en la que participó el superintendente Robledo y la ministra Lacouture, se acordó que se retirarán del proyecto los artículos que preocupaban al Gobierno; las disposiciones referentes a los límites a la inversión extranjera, a la imposibilidad de Colombia Compra Eficiente de involucrar servicios de vigilancia privada en su portafolio y el mico con el que se archivarían los procesos que lleva la superintendencia sobre el presunto cartel de la seguridad privada, serían retiradas a partir de proposiciones.

El próximo martes fue convocada la Comisión Segunda de Cámara para discutir este proyecto de ley que hará tránsito a la plenaria de la Corporación, donde deberá ser aprobada antes del 20 de junio.