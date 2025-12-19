Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se coalición de centro derecha: hubo primera reunión

En la tarde de este jueves, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el exministro Juan Carlos Pinzón sostuvieron una reunión con los seis precandidatos que integran la coalición denominada “Gran Consulta por Colombia”.

Se trata de Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. El encuentro se dio a solo un día del anuncio oficial de la coalición.

Según le dijeron a La W, hubo buen ambiente y quedó abierta la posibilidad a que ambos se sumen a su consulta de marzo de 2026. No obstante, fue una primera reunión exploratoria y habrá que esperar a su definición.

Valencia y Pinzón habrían llegado al lugar donde se encontraban reunidos los seis precandidatos, que ya ratificaron que se medirán en la consulta y que apoyarán al ganador para la primera vuelta.

Es de recordar que, precisamente, los precandidatos de esta alianza habían hecho una invitación formal a Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Daniel Palacios y Enrique Peñalosa para participar.

A esa invitación ya respondió Daniel Palacios que, a través de un video en sus redes sociales, aseguró que está dispuesto a entrar al proceso.

Ahora, estos sí tendrían vetos a precandidatos como Abelardo de la Espriella, a quien consideran como uno de los extremos político. En todo caso, él ya anunció que no va a participar en ninguna consulta y que irá directamente a la primera vuelta.

Mientras tanto, aunque también intentaron acercarse a Sergio Fajardo, este igualmente ha dicho que no participará en consultas y propuso resolver el asunto con encuestas calificadas.

Escuche W Radio en vivo: