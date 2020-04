Sector de confecciones suspenderá contratos al no tener recursos para pagar

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, indicó en W Radio que tendrán que recurrir a la suspensión de contratos de todos los trabajadores de las empresas del sector. "Es claro que las Confecciones atraviesan un estado de fuerza mayor, el cual les impide a las empresas llevar a cabo sus actividades mercantiles, que no son otra cosa que la fuente de sus ingresos. Al no tener actividades, no se genera ingreso alguno, y, por tanto, tampoco se obtienen recursos para pagar a sus empleados", señaló el gremio.

Rodríguez resaltó que "las empresas no tenemos ingresos ni la manera de pagarle a nuestros empleados. Por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ordene el pago mínimo vital a los trabajadores para mantener".

Este gremio representa 1.600.000 puestos de trabajo y más de 72.000 empresas formales. El 94% de las empresas están cerradas", dijo.

La Cámara pide al Gobierno Nacional implementar inmediatamente un decreto-ley donde se libere a los empresarios del sector de la responsabilidad con sus empleados y que ésta sea asumida por el Estado. Además, que se ordene por cuenta del Gobierno el pago del mínimo vital para todos los trabajadores del sector, cuyos contratos hayan sido suspendidos.

También solicitan que en virtud del cese de actividades del sector, se exonere durante el 2020 del pago de la totalidad de impuestos (Nacionales, Departamentales y Municipales) a las empresas del sector textil-confecciones.

====================

Lea en La W: