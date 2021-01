Según el Dane, inflación registrada en 2020 que fue de 1,61% es la más baja en la historia

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en el 2020 el costo de vida de los colombianos fue de 1,61%, cifra inferior en 2,19 puntos porcentuales a la registrada en 2019, cuando se ubicó en 3,8%, la entidad estadística resaltó que el resultado del año pasado se convirtió en el más bajo en cuanto a inflación desde que se tienen registros.

Al momento de revisar el informe anual, según el Dane, las mayores variaciones que jalonaron el costo de vida de los colombianos se registraron en las divisiones de salud y bebidas no alcohólicas. En el caso de la división de salud, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases de: productos farmacéuticos y dermatológicos, implementos y consulta médica general con médico particular. Por el lado de la división de bebidas no alcohólicas, los mayores incrementos de precios se registraron en las subclases de: panela cruda para consumo en el hogar, dulces, confites, caramelos para consumo en el hogar y legumbres secas.

En cuanto a la división que registró menos encarecimiento durante el 2020, el Dane informó que esta fue de educación, la cual registró una variación anual de -7,02%, siendo las inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias; inscripciones y matrículas en postgrados y otros gastos en educación superior, las subclases que registraron las mayores disminuciones en precios.

Cúcuta, Popayán y Medellín se ubicaron como las ciudades con mayores índices de inflación en el año, mientras que Ibagué, Cartagena y Montería fueron las ciudades con menores incrementos en el costo de vida de los colombianos durante el 2020.

Ante el escenario, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó la forma en que la pandemia impacto el costo de vida de los colombianos, manifestando “en el marco de la pandemia del COVID-19 como lo hemos explicado en diferentes escenarios, las condiciones de confinamiento llevaron a un choque de oferta y demanda que generaron un incremento significativo de los niveles de desempleo, niveles de inactividad, que llevaron a un deterioro del ingreso de los hogares, sin embargo, en ese deterioro evidente en el ingreso de los hogares en el país, existieron un conjunto de medidas institucionales para sopesar los efectos que pudiera generar en un debilitamiento de la demanda asociado con esta situación de pandemia”.

Seguido a esto, Oviedo resaltó que entre las medidas que se adoptaron los días sin IVA tuvieron un impacto importante en la inflación del año pasado ya que de allí se logró beneficiar a algunos rubros, como por ejemplo, prendas de vestir y electrodomésticos, los cuales en esos días tuvieron mayor demanda.

En cuanto a la inflación mensual, según el informe, el costo de vida de los colombianos en diciembre fue 0,38%, mostrando un incremento frente al mismo periodo de 2019 cuando la cifra se ubicó en 0,26%.