Si se rompe la confidencialidad con las farmacéuticas no llegan las vacunas: Iván Duque

El presidente Iván Duque respondió a las críticas de diferentes sectores por no publicar los acuerdos con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el COVID-19.



Sin embargo, pese a la confidencialidad, aseguró que el Gobierno le ha suministrado información a los entes de control.



“Nosotros tenemos que regirnos por las condiciones que se están presentando en el mundo para adquirir esas vacunas y se rigen por una confidencialidad, ¿qué pasa si se rompe esa confidencialidad?, que no llegan las vacunas. Este no es un debate que se esté generando solamente en Colombia, lo hemos visto en muchos lugares de América Latina y de Europa”, dijo en diálogo con Emisora Atlántico.



A propósito reiteró que se ha hecho un proceso y un cronograma de vacunación riguroso, sin improvisaciones.

Finalmente, el mandatario aclaró que el Gobierno está trabajando en la logística para empezar la vacunación masiva en febrero y advirtió que “muchos países salieron a vacunar rápidamente y no han cumplido sus objetivos porque no hicieron previsiones como lo está haciendo Colombia”.



“Y vemos países desarrollados que empezarán los ciclos de vacunación masiva en febrero. No le metamos politiquería ni animosidad”, dijo.