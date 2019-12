Subdirector de la Policía pide el retiro de la institución aduciendo problemas personales

En las últimas horas se conoció que el general Gustavo Alberto Moreno, actual subdirector de la Policía Nacional, solicitó su retiro de la institución aduciendo problemas personales.

Así lo confirmó el General Oscar Atehortua, director de la Policía Nacional, quien aseguró que tras su desempeño le solicitó expresamente que reconsiderara la decisión.

“Le he solicitado expresamente que reconsidere la decisión, yo creo que es un hombre valioso para la institución, le he pedido que no se vaya, el solicitó el retiro aduciendo problemas personales y de salud, así que estamos esperando su propia decisión y las demás decisiones deberán ser consultadas y tomadas por el mismo presidente de la República”, manifestó el director de la Policía.

Se espera que en próximos días se conozca si el General Moreno decide o no continuar en la institución, esto en medio de la crisis que afronta la policía por el conflicto que se ha generado entre el General Oscar Atehortua y el inspector de la Policía, el General René Salamanca, por aparentes hechos de corrupción.