Supersalud abre investigación en contra del Hospital San Francisco de Asís

La Superintendencia Nacional de Salud abrió investigación administrativa al Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, por 10 presuntas irregularidades que se evidenciaron luego de una visita realizada a finales del año 2019.

Lea en La W: [Video] El momento en que una rata le roba la comida a un paciente en hospital de Chocó

Por ejemplo, la entidad no clasifica de manera adecuada los residuos hospitalarios; no cuenta con un apropiado espacio de almacenamiento central y no garantiza que el personal que lo maneja utilice un equipo de protección adecuado.

Además, el hospital tampoco tiene la autorización vigente para el manejo de medicamentos de control especial.

Le puede interesar: Nos están arrebatando a los jóvenes: alcalde de Quibdó

También, se evidenció que no cuenta con un archivo único que garantice la confidencialidad de las historias clínicas, archivos que son diligenciados de manera irregular. Problemas también con el sistema contable.

Adicionalmente, el centro asistencial entregó información incompleta o inconsistente al equipo auditor.

En caso de que no se mejores estas irregularidades el hospital será multado por más de 8.000 millones de pesos.