Tendremos resolución de conclusiones a finales del primer semestre de 2020: Linares

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, explicó en La W por qué, desde la perspectiva de algunas personas, el tribunal no ha mostrado resultados.

En primer lugar, aseguró que, “hasta la fecha, la JEP ha tomado alrededor de 16.500 decisiones, todas ellas muy importantes”.

Además, confirmó que “tenemos la fortuna decir que vamos a tener resolución de conclusiones entre marzo y junio del 2020, aun no sé cuál, son casos supremamente complejos”.

Según Linares, muchos de los casos son complicados, debido a que, aunque se firmó un acuerdo con las Farc, algunas situaciones involucran a otros grupos armados que alargan los procesos.

“El propósito es garantizarles un tratamiento digno, respetuoso, con asistencia psicosocial y jurídica a las víctimas y a los comparecientes” afirmó.

Además, mencionó que “quien se somete a la JEP, le cumple al tribunal y a las víctimas, tiene derecho a beneficios provisionales, como la libertad”.

“Sobre casos específicos no me puedo pronunciar, me toca declararme impedida. A la fecha están sometidas 12.234 personas; de ellas, 9.721 son ex Farc y 2.429 miembros de la fuerza pública” señaló.

Respecto al caso de Jesús Santrich dijo que “existe una ruta que garantiza que la justicia no someterá indebida y arbitrariamente a un ciudadano. Comparecientes de las Farc tienen libertad de movimiento por todo el territorio nacional”.

"La JEP superó grandes obstaculos que afectaban su desarrollo, pero ahora la gente ya debate los casos judiciales, para mí es importante que ya nadie habla sobre si deben estar o no la JEP, sino que ya se instaló como una institución que tiene la misión de fomentar la paz del país".