Tenemos disposición para trabajar con Avianca: Acdac

En entrevista con W Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, el Capitán Jaime Hernández, dijo que el fallo de la Corte Constitucional que ordenó a Avianca reintegrar tres pilotos a sus labores tras haber sido despedidos durante la huelga del 2017, es un anhelo y un deseo para que se convierta en un precedente sobre los pilotos que fueron despedidos durante en los procesos disciplinarios que adelantó hace dos años la aerolínea, todo con el fin de que se normalice la situación de los aviadores involucrados en dichos procesos.

En cuanto a la relación que en este momento hay entre Avianca y el sindicato de pilotos, el Capitán Hernández, aseguró que esta es buena, informando que actualmente existen unas mesas de negociación y armonización que prometieron mantener en reserva mientras se desarrollan, añadiendo que Acdac se encuentra con toda la disposición para darle un buen manejo al ejercicio que se viene realizando entre ambas partes.

Acdac hizo énfasis en que espera que pronto se realice el reintegro de los tres capitanes a sus labores y que desde luego también espera que Avianca reabra los procesos disciplinarios correspondientes, solo con la condición y petición de que en esta oportunidad haya un verdadero acompañamiento del Ministerio del Trabajo, asegurando que cuando se presentaron los primeros procesos, bajo la supervisión del Ministerio delTrabajo que estaba a cargo de la ex ministra Griselda Restrepo, no hubo un verdadero acompañamiento; pero añadiendo que durante el actual Ministerio de Trabajo en el que la titular es Alicia Arango, la cuestión ha sido aún más grave, ya que según lo dicho por Capitán Hernández “hubo sentencias en fallos de tutelas que ordenaban a Avianca repetir el proceso disciplinario y ordenaban al Ministerio del Trabajo estar presente durante el proceso y ellos no quisieron ir, incurriendo en un claro desacato”.

Frente la legalidad de la Huelga realizada en 2017, Acdac confirmó que esta sigue siendo discutida en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y que no es un tema de Avianca exclusivamente, sino que es un tema del Estado Colombiano.

