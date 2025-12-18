Gobierno denuncia “red criminal” en la Dian que manipula software: se habrían perdido $8 billones

El presidente Gustavo Petro, junto a Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia ITRC, denunciaron este jueves una “red criminal” en la Dian, que usa los softwares de la entidad para manipular la información y así favorecer a contrabandistas.

El informe que presentó la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC-, se dio tras 29 inspecciones que realizó entre 2022 y 2025, en las que identificó alteraciones de datos en los sistemas SYGA SIGLO XXI y LUCIA, “permitiendo levantes automáticos de mercancía sin el pago de tributos, lo anterior, a través de la suplantación de los datos de identificación de operadores de confianza por parte de empresas legalmente constituidas”.

El presidente Gustavo Petro afirmó que esto habría llevado a una pérdida de hasta $ 8 billones de pesos. “Hemos encontrado que el software con que se hacen los registros de importaciones o donde se detectan los impuestos está hecho para robar”, señaló en una rueda de prensa.

La directora Madrid afirmó que entre los hallazgos más graves se destaca la existencia de usuarios fantasma, incluyendo 120 personas no funcionarias que firmaron documentos oficiales, siete de ellas fallecidas, así como la venta ilegal de más de 400 cuentas de correo institucional, lo que configura un escenario de corrupción digital.

“Se evidencia un patrón sistemático de evasión y favorecimiento indebido, que involucra al menos 32 empresas utilizadas para importar contrabando, 95 casos de evasión de reglas de selectividad y pérdidas millonarias por omisión de controles en franquicias diplomáticas, con un impacto fiscal superior a $38.000 millones”, afirmó la ITRC.

En este sentido, la entidad advirtió que “la suma total de los hallazgos consolidados asciende a un impacto fiscal estimado de $498.000 millones, confirmando un escenario de corrupción que compromete la transparencia, en la administración tributaria del de Colombia”.

Falta de control a empresas

La entidad afirmó que identificaron riesgos fiscales significativos en Zonas Económicas y Sociales Especiales -ZESE, por más de $248.000 millones, asociados a la falta de control de las empresas que se benefician con tarifa de 0 renta en estas zonas, las cuales no están cumpliendo con los requisitos legales para obtener este beneficio y posibles crecimientos financieros injustificados de grupos empresariales con vínculos societarios comunes, que pueden indicar un presunto lavado de activos.

Finalmente, aseguró que otros frentes críticos de posible corrupción están en devoluciones tributarias extemporáneas, irregularidades en la expedición del Registro Único Tributario, fallas graves y subjetividad en el control de viajeros en aeropuertos como Cartagena y Medellín y riesgos materializados por $44.000 millones en los procesos de discusión jurídica que favorecieron a un Gran Contribuyente.

Escuche W Radio en vivo: