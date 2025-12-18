Petro asegura que mafias de contrabando estarían detrás de la muerte de director de Dian en Tuluá

El presidente Gustavo Petro se refirió el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, Gilberto Jesús Calao, ocurrido en la mañana de este jueves, y afirmó que la “mafia de la cocaína, que hoy lava dinero principalmente a través del contrabando, han amenazado a funcionarios de la Dian en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Calao”.

Previamente, la Dian lamentó este hecho y aseguró que Calao González nació en Lorica, Córdoba, era abogado de profesión con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social e hizo parte de la DIAN durante 16 años.

Lea aquí: Asesinan al director de la DIAN seccional Tuluá en ataque armado

“El pasado 27 de agosto asumió la Dirección Seccional de Tuluá, cargo desde el cual se destacó por su compromiso institucional y su liderazgo”, señaló la entidad.

Asimismo, el director de la Dian (e), Carlos Emilio Betancourt, aseguró que “mafias asociadas a este tema de las importaciones ficticias tendrían que ver con el infortunado caso del asesinato de Gilberto Callao, nuestro director de aduanas esta mañana, de la de Tuluá”.

A ello agregó que “hace muchísimos años pasa eso, que hay toda una mafia en el tema de las devoluciones, que no solamente es un problema muy grave de gestión para la DIAN y para el país, sino que es un problema muy grave desde el punto de vista fiscal macroeconómico”.

Escuche W Radio en vivo: