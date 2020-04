Tenemos recursos hasta el primero de mayo: colombiana varada en Estados Unidos

Un grupo de cuatro colombianos se encuentran “varados” en San Francisco, Estados Unidos. Se encuentran en una habitación que deben entregar el próximo primero de mayo a primera hora, por lo que se quedarían sin lugar para hospedarse y sin posibilidades de regresar a Colombia. Llegaron el 10 de febrero e iban a regresarse a finales de marzo.

Liliana Naranjo, colombiana en San Francisco habló en Sigue La W sobre el impacto que ha tenido pasar la cuarentena fuera de su tierra.

Además dijo que "Nos íbamos a quedar mes y medio y terminamos quedándonos tres. Somos de los primeros en la lista del vuelo humanitario".

Finalmente, aseguró que no tienen recursos económicos para sostenerse más tiempo en San Francisco, "nosotros tenemos vivienda hasta el primero de mayo, no tenemos dinero para pagar la renta (...) Nos va a tocar irnos para el aeropuerto a ver si dale el dichoso vuelo humanitario porque no hay a dónde ir".