"Terminamos con candados en el cuello": coronel Malagón

Tres historias de vida que terminaron marcadas debido al secuestro ejercido por las Farc como arma de guerra se encontraron en la Comisión de la Verdad. Son las historias del coronel del Ejército Raimundo Malagón, el Sargento de la Policía César Augusto Lasso y el hijo del Sargento del Ejército Libio José Martínez asesinado en 2011, Johan Martínez, quienes le solicitaron a los exmiembros de las Farc cumplir con lo acordado.

"Mi mensaje para la guerrilla es que cumplan lo acordado, ya estamos en este proceso de paz, no podemos retroceder", expresó Johan Martínez.

En su testimonio, el coronel del Ejército, Raimundo Malagón quien cayó en las manos de las Farc el 3 de agosto de 1998 en La Uribe, Meta y luego fue liberado en la Operación Jaque en el 2008, relató que duraban meses enteros amarrados a los árboles, recibían comida con insectos, los torturaban haciéndoles disparos a los pies y vivían encadenados.

"Terminamos con unas horrendas cadenas, unos candados gruesos, gruesísimos al cuello", afirmó el coronel Malagón.

A su turno y desde la emotividad por nunca haber conocido a su padre, Johan Martínez, hijo del Sargento del Ejército Libio José Martínez pidió a la JEP que le ayuden a su familia a esclarecer qué sucedió con su padre.

También rememoró cómo a través de mensajes radiales y cartas se comunicaban. Además, que su asesinato de alguna manera le permitió al Sargento ser libre de todo sufrimiento.

"Con el tiempo entendí que mi padre por fin recuperó su libertad, que ya no estaba solo, mi padre ya no aguantaba hambre, ya no estaba siendo maltratado por las Farc" relató Johan.

La toma de Mitú por parte de la guerrilla el 1 de noviembre de 1998 dejó 61 policías secuestrados, uno de ellos fue el Sargento César Augusto Lasso, quien contó cómo fue raptado cuando su esposa tenía 1 mes de embarazo, vio morir enfermos a varios guerrilleros que lo cuidaban y considera que está vivo por "la gracia de Dios".

"Huyendo y diciendo como si el enemigo nuestro fuera el Ejército o la Policía, huyéndole a los bombardeos, a las posibilidades de rescate, por la acción y la fuerza que nos imponía la guerrilla", contó el Sargento Lasso.

Uno de los puntos que los asistentes recalcaron es que los crímenes de guerra cometidos contra las víctimas de secuestro no pueden quedar en la impunidad, porque podría llevar a la activación de tribunales internacionales en contra de Colombia.

Los testimonios fueron recaudados por el Comisionado Alejandro Castillejo, quien agradeció la presencia y la valentía de las víctimas.