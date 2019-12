Todo es un montaje para frenar los procesos que llevo: fiscal Daniel Hernández

En diálogo con La W, el fiscal Daniel Hernández, habló del caso Otto Bula quien indicó que no es cierto que él haya omitido los delitos en la audiencia de formulación de imputación de cargos, porque “para el año 2017, en enero 18, cuando se hizo la imputación de todo, yo no estaba ni pertenecía al grupo de fiscales, puesto que llegué hasta el 7 de junio del año 2017; era imposible que yo me metiera”.

Le puede interesar: Así funcionan las interceptaciones en la Fiscalía, según Daniel Hernández

Hernández además agregó que si no se le han imputado los cargos de concierto y lavado a Otto Nicolás Bula es “porque se pudieron tener conocimiento única y exclusivamente por la información que entregó a partir del 12 de junio, en el proceso de colaboración; y al imputarle esto se violaría el principio de autoincriminación, es por esto que al señor Otto Nicolás Bula Bula se le va a solicitar un principio oportunidad por estos dos delitos con el fin de que sea testigo en la líneas de investigación que se le abrió”.

En cuanto al caso de Laude Fernández, exdirector de inteligencia del DAS y exrepresentante legal de la empresa BRG en Colombia, Hernández aseguró que las denuncias “en mi contra están teniendo repercusiones en los casos. Ayer en el caso de Laude Fernández, caso chuzadas (ACDAC) se presentó el primer problema. En audiencia se manifestó públicamente que no se había recusado al doctor Álvaro Enrique Betancourt y el suscrito, lo que impidió la realización de lo bien sin formulación de acusación”.

Lea en W Radio: Carlos Mattos niega complot contra Néstor Humberto Martínez

El fiscal Hernández reiteró que las acusaciones que le están haciendo a la Fiscalía es un ataque que está afectando al órgano judicial. “Se están viendo perjudicadas y me preocupa porque el tema de chuzadas, creo yo, era algo grande, algo que habíamos podido descubrir en favor de la sociedad; pero con estos ataques irresponsables se está quedando en veremos estas investigaciones”.

El fiscal también hablo del tema del abogado Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, el cual aseguró que “el primer interrogatorio fue en julio del año pasado, el segundo en octubre, hace casi dos meses. Hace nueve semanas se dijo que se tomarían decisiones antes de un mes y nada; alguien está demorando esta decisión”.