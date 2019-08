Tras la Consulta hay esperanzas en la lucha anticorrupción: Daniel Samper Ospina

A propósito de haber pasado un año de la consulta anticorrupción los promotores del proyecto hablaron en micrófonos de La W sobre cómo ha avanzado este tema y qué deben hacer los colombianos para acabarlo.

Inicialmente la senadora Angélica Lozano dijo que un año después aún continúan en la lucha “hemos vuelto a presentar cuatro proyectos que el Congreso hundió. Uno fue aprobado, que es el punto cinco de rendición de cuentas. Pero lo aprobaron aguadito, quitándole el alcance”.

“Necesitamos que la gente este encima y presione a la Cámara”, agregó.

Antonio Navarro Wolff expresó que un año después han demostrado la importancia de la consulta anticorrupción, “es el mecanismo de participación ciudadana más exitoso de la historia”.

Mientras tanto Daniel Samper Ospina manifestó que tuvo la esperanza de que el presidente Iván Duque entendiera el mensaje de la votación, “pero luego supe que no comprendió el futuro y perdió la oportunidad de unir al país en torno a esta lucha”.

Por su parte Claudia López dijo que “nosotros explicábamos que habíamos presentado las propuestas ocho veces, por eso era necesario obligar a los congresistas. Nos pelamos por 300.000 y pico de votos” además criticó que el presidente Iván Duque “ni sacó la agenda anticorrupción ni destruyó la JEP. Desperdició todo un año”.

Asimismo, Jorge Enrique Robledo aseveró que esto depende de Casa de Nariño. “Si las normas no se aprobaron, es porque Casa de Nariño no le metió la ficha para que salieran adelante” y agregó que “no pudimos pasar el umbral por ellos (Casa de Nariño), por Iván Duque; por camaleón. Eso sí lo digo de frente”.

Por otra parte, la senadora Angélica Lozano dijo que contra la corrupción proponía que los ciudadanos inscribieran las cédulas para votar y que lo hicieran por el que quisieran, mientras que Jorge Enrique Robledo propuso que los ciudadanos votaran con conciencia, que no vendieran su voto. “Aquí se sabe dónde está el origen de todo esto. Como la frase los mismos con las mismas. Si quieren que las cosas cambien, no sigan votando por los mismos o nada va a mejorar”, en lo que Navarro Wolff estuvo de acuerdo.

“La Consulta marcó un antes y un después en la lucha ciudadana, hay esperanzas en la lucha anticorrupción”, afirmó Daniel Samper

Claudia López dijo que “36 millones de colombinos podemos votar y necesitábamos el voto de 12 millones de ellos. 23 millones eligieron hacer otra cosa, como pelear y no acudir a las urnas, a punta de rabia e indignación en Twitter y Facebook no vamos a acabar con la corrupción”.

De esta forma, Wolff explicó que un contratista que quiere contratos "a dedo" financia campaña del candidato. “En este momento, el voto tiene que ser para quien dé confianza, no a campañas llenas de dinero”.

En referencia a las campañas políticas, Robledo expresó que “esa publicidad sin la "mermelada" abajo y arriba no les operaría el asunto. Esta es una competencia de plata, aunque no quiere decir que no podamos ganar” y Claudia López contó que “en una carretera les conté 60 vallas a los "Ñoños" y después supimos de dónde salía esa plata”.

“En este momento, ningún candidato tiene once millones de votos, eso solo lo logró una iniciativa ciudadana. No es momento de desanimarse, estamos muy cerca de lograrlo”, agregó López.

Con respecto a los enfrentamientos que han tenido entre Samper Ospina y Paloma Valencia, este dijo que “ella decía que yo polarizo mucho. Puede que tenga razón, pero en vez de increparla con comentarios que polaricen más, decidí invitarla al canal. Nos falta humor”.

Por otra parte, Claudia López manifestó que los políticos han ido corrompiendo la justicia. Así surgió el "cartel de la toga"; mientras que Wolff finalizó diciendo que “hay demasiada congestión en la justicia e insuficientes jueces, por eso vencen los términos”.