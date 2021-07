U. Distrital: Docentes a punto de quedarse sin trabajo por suspensión de semestre

Paola Vergara, docente de la Universidad Distrital, afirmó en diálogo con Sigue La W que “a los docentes ocasionales y catedráticos se nos suspenden los contratos por la resolución expedida. Tenemos 15 días para que se resuelva el problema. En este momento estamos en desprotección laboral. Hay una desproporción muy grande entre docentes permanentes y ocasionales”.

Además, dijo que “hay una descompensación total de las funciones de la Universidad. Cuando los docentes permanentes se retiran, no se reemplazan esos puestos. Siempre se ha dicho que se debe mejorar la condición laboral de los docentes. La administración considera que, si no hay clases regulares, no estamos activos”, lo cual “es bastante incierto y desacorde con la realidad”, debido a que “en las épocas de paro es cuando los profesores estamos más activos”.

Por su parte, Adrián Edgardo Gómez, otro docente de dicha Universidad, comentó que “el llamado a la Universidad es reactivar un concepto de academia diferente. Luchamos por una asamblea universitaria. Ya sacamos adelante una reforma que propone una universidad con una concepción más social. Se amplificó lo académico mucho más allá. El tema es coyuntural y estructural. Hoy en día la universidad no es capaz de acompañar los movimientos sociales. Esta estructura está haciéndole daño a todos los actores de la universidad y a la sociedad. Los profesores nunca estuvimos en paro, no hemos dejado de trabajar”.

En respuesta, William Castrillón, vicerrector académico de la Universidad Distrital, manifestó “que la Universidad, desde las directivas, ha marcado una ruta importante de reconocer la posibilidad de flexibilizar los currículos para facilitar el trabajo. Queremos favorecer la formación a nuestros estudiantes”, puesto que existe “una profunda preocupación por su formación”. “En este momento estamos en una suspensión de la actividad académica, lo que implica que, pasados 15 días, nos toca cancelar la vinculación de los docentes. Más adelante se tomará la decisión si se cancela o no el semestre”, aseveró.

