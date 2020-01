Uber no se ha dejado regular: Exministros de Transporte

Después de una ardua batalla legal y seis años de servicios, la empresa estadounidense Uber anunció que dejará de prestar su servicio en Colombia a partir del primero de febrero del presente año.

Jorge Eduardo Rojas, ex viceministro del Ministerio de Transporte en 2016 y parte de 2017, explicó en Sigue la W que “las leyes de Colombia explican explícitamente que el servicio individual de transporte público se presta mediante vehículos públicos que estén afiliados a empresas de transporte”.

Rojas aseguró que el Gobierno se sentó a hablar con Uber para “buscar una solución”, pero que “no les interesaba ajustarse a la normativa ni adherirse a una empresa de transporte.” El ex viceministro resaltó que “ningún ministro va a decir que no quiere la tecnología, pero un (vehículo) particular no puede prestar servicio público de transporte”.

En su período como viceministro, Rojas afirmó que expidieron el decreto 2163 de 2106, comúnmente llamado “Taxis de lujo”, para reglamentar todas las plataformas tecnológicas como Uber. Sin embargo, la empresa “se negó en múltiples ocasiones” a aplicar a ley.

Por su parte, Alejandro Maya, también ex viceministro de Transporte, expresó que “la única forma para que Uber se legalice sería la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que permita la prestación de un servicio público a través de un vehículo particular, pero muchos opinamos que no debe ser así”.

“En Colombia están reguladas las plataformas tecnológicas y pueden funcionar siempre y cuando estén ligadas a una empresa de transporte. Hasta el día de hoy existen 24 plataformas habilitadas que cumplen con la normativa”, aseguró Maya.

El ex viceministro reiteró que el Gobierno ha intentado en repetidas ocasiones la legalización de Uber, pero que la empresa “no ha querido”.