Un hombre virgen que quiere ser concejal y otros aspirantes a los concejos del país

Hoy en Vicky Dávila en La W, se presentaron a algunos candidatos curiosos, llamativos o diferentes que se presentan al Concejo de las diferentes ciudades del país.

José Luis Gaviria, candidato al Concejo de Medellín y quien ha llamado la atención por decir que es virgen, contó que “tengo 20 años y quiero ser un ejemplo para toda la sociedad juvenil de que hay que cuidarse y prevenir las enfermedades sexuales como el sida, entre otros”.

“También soy virgen en la política. Soy honesto, íntegro (...) aún no sé cómo robar. El verdadero objetivo de la política es servir y ayudar a la comunidad” agregó.

De otro lado, un candidato en Bogotá que ha generado polémico es Jorge Colmenares, el hermano de Luis Andrés Colmenares, cuyo caso ha sido muy mediática los últimos años. El joven desmintió que esté utilizando la muerte de su hermano para darse a conocer políticamente y explicó que “vengo trabajando con los padres de familia desde el año pasado y conversando sobre los peligros de la Bogotá salvaje para sus hijos”.

“La gente cree que cuando uno hace política se aleja de todo el mundo, pero eso no es cierto, uno es un servidor” añadió.

Por su parte, Andrea Nieto explicó cuál es su función como concejal, “cuidar, fiscalizar y hacer veeduría a la plata de los bogotanos. A estar pendiente de que las mejores inversiones se produzca”.

“Todos tenemos algo que aportar desde la sociedad y el conocimiento (...) todos debemos tener un solo compromiso y es que prime el bienestar por encima de todo” añadió

Además, Félix Palacios expresó que se siente “totalmente maltratado por la autoridad policiva y administrativa. Me cansé de que las autoridades nos dieran la espalda”.

“Hay concejales que llevan hasta seis y siete periodos. Los conozco, sé quiénes son y no se ve que haya campañas, pero ahí llegan” manifestó.

Desde Bucamaranga, Franky Guevara, el candidato que regala ropa interior aseguró que hace esta curiosa campaña es porque él “tiene los calzones bien puestos”.

“Nos hemos gastado cuatro millones de pesos en la campaña. Los calzones los están haciendo empresarios de la confección con retazos de tela, han sido colaboraciones” contó.

Otro candidato “curioso” es Julio Lindado, quien se desempeñaba como vendedor de Mazamorra, Barranquilla, “soy comerciante informal, llevo 28 años ejerciendo mi labor (...) hoy tengo un puesto estacionado en vía público”.

“Lo que buscamos en el Concejo de Barranquilla es defender la causa del vendedor y capacitarlo. Que haya sentido de pertenencia con la ciudad. A través de nuestro espíritu emprendedor, sin hacer daño a nadie, sacamos adelante a nuestras familias” dijo.

Finalmente, Marisol Rodríguez explicó por qué una periodista decidió involucrarse en política, "siempre me han gustado los retos. No busqué la política, no me imaginé que iba a encontrarla, ella me encontró a mí (...) como periodista, pienso que partidos han decepcionado al país".