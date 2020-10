Uniones civiles homosexuales: católicos reaccionan a declaración del papa

Con las declaraciones del Papa Francisco sobre las relaciones homosexuales, en Sigue La W hablamos sobre las implicaciones que podrían tener en la Iglesia Católica y los puntos de vista que se han generado a raíz de ello.

En diálogo con el programa, el abogado y presidente del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, dijo que se ha malinterpretado al Sumo Pontífice, ya que su afirmación se debe hacer en el contexto y no por fragmentos. Para él, lo que se dijo es que la familia no debería sacar de la casa a alguien homosexual, y que no se mencionó la aceptación de una unión civil.

Asimismo, expresó que en la Biblia y lo ha investigado, según él, ha develado que una persona homosexual posee desórdenes sobre la vida, por lo que Cristo busca ayudar y que esto no significa un irrespeto a la persona que tenga esas inclinaciones.

En La W: Opiniones por declaraciones del Papa Francisco sobre unión civil de parejas LGBTI

Por otro lado, el Padre Euclides Eslava, decano de Teología de la Universidad de la Sabana, señaló que las declaraciones están orientadas al respeto y compañía de la familia a la persona homosexual, que no exista un rechazo porque también tienen dignidad, hay que cuidarlos y protegerlos porque son hijos de Dios.

Para el monseñor Pedro Salamanca, lo que mencionó el Papa es sobre una "posibilidad de que los Estados incluyan la figura de una unión entre parejas homosexuales (...), no significa que (el Papa) apoye el matrimonio igualitario ni la adopción de hijos, sino que reconoce la autonomía y la garantía de sus derechos.

Para él, se debe analizar a fondo las palabras del Papa, puesto que no es la primera vez que se refiere a este tema. Además, que el mensaje que envía es de unión y aceptación a las personas homosexuales, en especial en las zonas donde son maltratadas y estigmatizadas.