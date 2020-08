Uribistas arremeten contra presentadora paisa que celebró detención de Uribe

Desde el miércoles, la presentadora Lina Arango se convirtió en tendencia por un video que publicó en redes sociales en el que celebró la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe.

"Por fín, no estoy en Colombia, esto tenía que pasar", dijo Arango con emoción mientras escuchaba el himno de Colombia y portaba una camiseta sobre los falsos positivos.

Ante este comentario, las personas que apoyan al expresidente la criticaron y le pidieron a Bancolombia, en donde Arango trabaja como 'voice over' (hace la voz de la entidad), que la despida.

Así mismo, Arango denunció a través de Twitter que ha recibido amenazas de muerte por la publicación.

Que me van a matar, que me están buscando, que me van a acabar profesionalmente, y así... Así estamos.