Usuarios en redes sociales se quejan por ‘supuestos’ alivios económicos de los bancos

Usuarios de los bancos se quejan en redes sociales frente a los robos cibernéticos que se han presentado en los últimos meses, y de los alivios económicos que se brindaron durante la pandemia.

Con el hashtag #NoFueUnAlivioFueUnAtraco las personas alzan la voz para que las entidades bancarias respondan por lo sucedido, y más cuando el gobierno y los bancos dijeron que iban a dar unos alivios.

El senador del Polo Democrático, Wilson Arias, le preguntó a los colombianos cuáles han sido los problemas que han tenido con los bancos a causa de la COVID-19, y lo denunciaran con este hashtag.

En Twitter se leen comentarios como “abusaron de la necesidad de la gente: en préstamos de libre inversión “congelados” cobraron intereses, reliquidaron los créditos, aumentaron las cuotas de pago, o sea no fue alivio, te aumentaron el plazo y con eso intereses”, “con las tarjetas “congeladas” estuvieron cobrando: cuota de manejo + intereses corrientes + % sobre el valor adeudado por servicio para ampliar los plazos del supuesto congelamiento. Aumentaron cuotas aumentando así aún más los intereses”.

Yo tenía un crédito con el Banco de Occidente e iba bien con mis pagos, me metieron en el alivio, luego me cobraron todo junto, me reestructuraron el crédito y ahora a quien le debo es a una casa de cobro ... Y Obvio debo más ... #NoFueUnAlivioFueUnAtraco