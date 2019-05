Verónica Orozco, abogada y podcaster influencer es #UnaMujerW

A Verónica no la prepararon en los 5 años que estudió derecho para generar contenido digital, sin embargo, conoció a su esposo por Twitter y hoy la siguen más de 111 mil usuarios en esta red social y más de 50 mil en Instagram:

“Yo estudié derecho porque escogí mi carrera muy joven, es una carrera muy linda, pero pues en realidad no era lo que yo quería hacer, las redes sociales aparecen y ahí yo descubro que son un medio en el que se pueden hacer muchas cosas, me divierte bastante, me parece muy interesante esta nueva forma de comunicarnos y de generar contenido y decidí irme por ese lado y me ha traído grandes felicidades y satisfacciones”, asegura Verónica Orozco.

Verónica empezó a ser conocida en el mundo de las redes sociales por la contundencia de sus trinos, la hacían distinta. Tan distinta que múltiples celebridades la han contactado:

“Digamos que he tenido el placer de trabajar con grandes personalidades, artistas latinoamericanos, que ha sido muy lindo, he podido trabajar muy de cerca con Juanes en estos últimos cuatro años, ahí llegue porque cuando nos conocimos, digamos que Juan se interesó en mi Twitter y el como que quería aprender un poco más y luego decidimos trabajar juntos y ha sido una experiencia muy linda en realidad poder ver como todo lo que trabajan estas personas que son famosas, como todo el esfuerzo que hacen, los talentosos que son, lo trabajadores que son, ha sido una experiencia para mí inolvidable y como transformadora, a mí me transformó la vida”, asegura la influencer.

Además de esto Verónica se empezó a interesar sobre los derechos de las mujeres, sobre su realidad, y la igualdad de género, aprovechó su posicionamiento en redes sociales y creó un podcast:

“Yo me considero una aprendiz de activista y una aprendiz del feminismo, todavía sigo aprendiendo y educándome y me gusta usar mis redes sociales para compartir con las mujeres y los hombres que se interesen, como estos cuestionamientos que voy encontrando estas cosas que voy aprendiendo, tratando de derrumbar algunos mitos que hay sobre el feminismo, y creando conversación alrededor de esto; además tengo un podcast que se llama ‘Vida Real’ en el que hablo con diferentes expertos sobre varios temas que, como lo dice el hombre del podcast, hacen parte nuestra vida real, hemos hablado con expertos de la depresión, del aborto, del cannabis medicinal, de la felicidad, del amor romántico, etc., es variado y se refiere a eso en nuestra vida”, dice Verónica.

Con su podcast y su blog ‘La divorcé’, les llega a miles de mujeres de todas partes del mundo, el mensaje para ellas es uno solo:

“Que cuestionemos nuestros comportamientos, nuestras familias, parejas, amigos, que cuestionemos el sistema, que leamos a otras mujeres, que sigamos mujeres diferentes a nosotras, con otras experiencias de vida, que nos permitan de alguna manera ilustrarnos en situaciones que ni siquiera podremos comprender, que entendamos que hasta que no estemos todas bien, ninguna va a estar bien, que tratemos de amarnos a nosotras mismas lo más que podamos y que sigamos luchando juntas por derribar el sistema porque yo sí creo que se va caer”, afirma Verónica.

Y así como reconoce la eficacia de las redes sociales, Verónica reflexiona sobre el exceso de contenidos vacíos en las mismas:

“Yo sí creo que las redes sociales son un medio para hacer famoso a cualquier persona no necesariamente por algo bueno, y creo que ahí es donde fallamos un poquito, porque muchas veces hacemos famosas a personas que no necesariamente hacen buen contenido o tienen como un buen mensaje si no logramos hacer famosa gente que dice cualquier cosa sólo por ser famoso”, dice Verónica y remata:

“Probablemente hay cosas que han mejorado en ciertos aspectos para las mujeres, pero pues todavía nos falta mucho, yo creo que temas como la brecha salarial o la violencia de género no está en nuestras manos cambiarlo, porque eso no depende nosotras, nosotras no tenemos ese poder, nosotras estamos en un sistema que nos oprime entonces hasta que el sistema no caiga o se transforme, esas opresiones no van a parar. No podemos trasladar la responsabilidad de salir de una situación de violencia en la víctima: es el sistema el que necesita cambiar y todavía nos falta, sin embargo, siento que cada vez hay más mujeres y hombres haciéndose preguntas al respecto queriendo entender más y hay de pronto más voluntad”, asegura Verónica.

Verónica Orozco, abogada y podcaster influencer es #UnaMujerW