“Yo a esta edad qué le voy a perder tiempo a un mentiroso irredimible”: Uribe sobre Santos

Después del abrupto distanciamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y su sucesor en la Casa de Nariño Juan Manuel Santos, a quien le hizo campaña y logró que se posesionara como jefe de Estado, Uribe se refirió sobre su antiguo pupilo en estos términos:

“Uno ya con este pelo que no encuentran en Miami un champú para mejorarle el color a este pelo, entonces yo a esta edad qué le voy a perder tiempo a un mentiroso irredimible."

Uribe aseguró que nunca conoció verdaderamente a quien llevó a la Presidencia: “Yo a Santos no lo alcancé a conocer, él no se deja conocer (...) Yo no me atrevo a decirle nada (a Santos) porque una persona que no se deja conocer, que tiene esas dificultades, todo lo que uno le diga obra en contra de uno."

Según el senador del Centro Democrático Santos lo ha traicionado en varias ocasiones.

“Nos engañó tanto... cómo nos engañó en lo del plebiscito, cómo engañó al país, le dijo que no iba a subir esos acuerdos (de paz) a la Constitución, lo subió, ahí están todas las mentiras de este señor, qué le va a decir uno”, aseguró el exmandatario Uribe.

Según el jefe del Centro Democrático, hubiera aceptado el engaño de quien llevó sus banderas, si hubiera tenido, según él, un buen resultado para el país.

“Me dicen es que Santos lo traicionó, él engañó a los electores, si le hubiera ido bien en ese engaño y Colombia hubiera quedado bien, yo diría pues sí, yo me equivoqué en la apreciación, si quiera engañó a los electores porque lo hizo muy bien por Colombia, lo grave es la Colombia que nos dejó (...) lo grave no es el engaño electoral de Santos, lo grave es el daño que le hizo a Colombia”, aseguró.

Álvaro Uribe prefirió no referirse al premio Nobel de Paz del expresidente Santos, pero sí se pronunció sobre sus señalamientos con la financiación de Odebrecht a su campaña.

“Una fuente muy confiable nos dijo muy claramente, que esa plata era para la campaña de Juan Manuel Santos y los partidos políticos que estaban acompañando la campaña de Santos”, aseguró el expresidente Uribe.