Yo no estoy nominando amigos: Duque sobre elección del fiscal

El presidente Iván Duque desestimó las críticas de varios sectores del país por la amistad que tiene, de tiempo atrás, con el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.



En entrevista con el Diario La República, el mandatario insistió en que los ternados que propuso para el cargo de fiscal se destacan por su ética y alto sentido patriótico.



“A mí me ha llamado la atención, en estos días, que he visto que le han criticado que sea amigo del presidente, yo no sabía que para algunos el requisito es que tenía que ser enemigo del presidente, eso es algo absurdo. Yo no estoy nominando amigos, yo estoy pensando en las personas que mejor le sirvan al país y son tres personas que conocía“, dijo.



Además indicó que la lucha contra el lavado de activos y los grupos criminales debe ser una de las prioridades del recién electo fiscal.