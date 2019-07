Yo no le corrí la butaca a Ángela Garzón: Miguel Uribe

Luego de que se conociera el apoyo del Centro Democrático al candidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe, el ex secretario de Gobierno de la capital habló en La W sobre las críticas que han llegado ante este tema y sobre sus propuestas para dirigir la ciudad.

En primer lugar, contó que se enteró de que contaba con el apoyo del uribismo a las cinco de la mañana cuando un familiar lo llamó y le dijo que escuchó la noticia en Caracol. “Sobre las 7 me comuniqué con el Centro Democrático” aseguró.

Además señaló que sabe que este Partido Político hizo una encuesta en la que “yo tenía casi el más favorabilidad y creo que por eso me eligieron. Porque hay que sumar y no restar”.

“Entiendo que el Centro Democrático hizo un sondeo con más de 3 mil llamadas y más del 60% de las personas piensan que yo debo ser el candidato. Necesitamos a Ángela en el equipo. No me siento culpable de su renuncia” agregó.

A esto le añadió que no “le corrió la butaca” a Ángela Garzón. “Vengo haciendo un proceso de hace meses, recogí 400 mil firmas. Hace cuatro meses convoqué a una alianza, no quisieron hacerlo, después en este proceso se fueron sumando muchos partidos y ahora toma la decisión el Centro Democrático. Logramos una alianza porque no podemos dejar que lleguen quienes han manejado mal la ciudad”.

Además aseguró que “Yo hablo con la directora, hablo con el presidente Uribe y fui a una reunión en su partido. Cuando decidimos hacer la coalición, Ángela dijo que solo aceptaba una encuesta, yo le dije que buscáramos otro mecanismo”.

De igual forma lamentó la renuncia de Ángela Garzón al partido y a su curul en el Concejo de Bogotá. “Aquí lo que está en juego es el futuro de la ciudad. La invito a trabajar conmigo” dijo.

De otro lado, aseguró que no tendrá un jefe político, “Yo no reconozco a Uribe, Pastrana y Gaviria como jefes. Son líderes naturales, al presidente Uribe le reconozco su liderazgo, su ejemplo, y eso lo tendré en cuenta pero no serán mis jefes”.

También dijo que “no soy tibio. La gente confunde el centro con la tibieza. No voy a caer en descalificaciones, aquí hay personas que calumnian, yo no voy a caer en eso. Son muchos ataques y muchas noticias falsas”.

De otra parte, habló del metro y dijo que no está de acuerdo con hacerlo subterráneo, “Claudia y Petro están prometiendo desde ya que van a parar el metro. Está en riesgo el metro. Hoy sin haber ganado ya están demandando la licitación. Estamos a punto de tener el metro, pero están a punto de perjudicarnos” dijo.

“Ellos, Claudia López y su coalición, no quieren que avance el metro. ¿Cómo así que ya lo tienen demandado y dicen que a los 100 días ya estarán trabajando en un nuevo metro?” agregó.

“En Bogotá hemos heredado la polarización del nivel nacional, pero aquí ya somos 6 grupos que estamos luchando por causas concretas” aseguró.

También habló de sus contrincantes y de Claudia López dijo que es una camaleona y carece de consistencia política, “ella es una desleal desagradecida. Yo no lo soy, pero sí tengo algunas diferencias con Peñalosa, por ejemplo con cómo se comunica con los ciudadanos, le falta cercanía”.

De otra parte se refirió a Carlos Fernando Galán y dijo que se deben dejar a un lado los egos políticos, “a Galán lo invito a que busquemos alternativas para no repetir la historia”.

Finalmente dijo que “hasta ahora empieza la campaña, hasta el 1ro de agosto. Saldré a la calle a que la gente me conozca.”.