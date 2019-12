Yo no quiero tumbar al presidente, quiero que aparezca y asuma su rol: Adriana Lucía

Adriana Lucía, cantante originaría de Santa Cruz de Lorica en Córdoba, fue la encargada de participar por primera vez en la primera versión de Toque W donde además de cantar sus grandes éxitos, la artista habló sobre el liderazgo que ha adquirido en este Paro Nacional y la discusión que tuvo con el senador Gustavo Petro respecto al vallenato.

En primer lugar, aseguró que “es un acto consecuente apoyar el paro, en #UnCantoPorColombia nos duele y estamos llenos de razones para marchar. Sabemos que no es solo culpa de este gobierno, pero es a este al que tenemos que reclamarle”

También explicó que si se tratara de otro gobernante también marcharía, “yo fui la primera en decirle a Juan Manuel Santos “pilas”, ¿Quién está pasando con los líderes sociales? Esto no es una cosa de Gobierno, yo siempre he marchado”.

Sobre el vallenato dijo que “hay una narcocultura en todo, en la moda o en la forma de hablar; minimizar eso al vallenato no es correcto”.

De otro lado, mencionó las dificultades que ha pasado por cuenta de los usuarios irrespetuosos en redes sociales, “me han herido, sí. Me ha dolido, sí. Pero al final levanto mi cabeza y me siento orgullosa de lo que soy, y la gente con su amor me llena de alegría”.

“Estoy eternamente agradecida, no nos quedemos con lo malo, yo quiero honrar a la gente que ha sido amable conmigo” afirmó.

Adicional a eso, criticó la falta de escucha del presidente Iván Duque y dijo que “no nos dedicó ni 140 caracteres, está completamente desconectado, con cero empatía hacía lo que está pasando en realidad en el país”.

“Queremos que el presidente Iván Duque asuma su rol. Lo he visto con una guitarra, él se preparó para la cultura, ¿por qué no nos muestra esa sensibilidad, en vez de mostrarnos cifras? Yo no quiero tumbar al presidente, quiero que aparezca” afirmó.

Finalmente, explicó lo que considera que pasa en nuestro país, “yo imagino a Colombia como una persona, que no se cuenta, pero yo tengo mucha fe en esta generación, porque es capaz de ponerse en los zapatos del otro”.

“No se trata de estar separados, se trata de caber todos en el mismo espacio, a pesar de que pensemos diferente” puntualizó.