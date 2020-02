Aceptan tutela contra la elección de los alcaldes locales en Bogotá

El juzgado 29 penal del circuito de Bogotá aceptó una demanda en contra de la Alcaldía, la Universidad Nacional y la secretaría de gobierno de Bogotá por cuenta de los exámenes que se practicaron para la elección de los alcaldes locales.

La demanda la interpuso el abogado Emir Cabrera y argumenta que no hay garantías en la selección, muchos de los aspirantes han denunciado que no se publicaron los resultados y no hay claridad sobre las calificaciones.

En consecuencia, el juez le ordenó a las entidades que en 16 horas entreguen las respuestas solicitadas junto con la presentación de los soportes que llevaron a la realización de los exámenes por parte de la Universidad Nacional.

Cabe recordar que el examen fue presentado por 2504 aspirantes pero fue aprobado por el 3 por ciento de los aspirantes, es decir, sólo 93 personas lo aprobaron,

En localidades como Sumapaz, ninguno de los que presentó el examen logró aprobarlo; en otras como Mártires y Antonio Nariño, solo aprobó una persona, y en localidades como Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda aprobaron 2 personas. En todos estos casos la prueba deberá repetirse, pues para elegir alcalde cada localidad debe presentar una terna.