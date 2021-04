Alcaldía de Bogotá no disolverá eventuales protestas este 28 de abril

Tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca de prohibir las protestas de este 28 de abril, la Alcaldía de Bogotá aclara que ante eventuales manifestaciones no puede hacer nada distinto a emplear los protocolos de siempre: intervención de gestores de convivencia y presencia de fuerza disponible de la Policía.



En ese sentido, es claro que el Distrito no disolverá las protestas en caso de que se presenten y el Esmad seguirá siendo el último recurso para casos extremos.



La Alcaldía de Bogotá hizo la publicación del fallo como se ordena, pero asegura que la prohibición va dirigida a convocantes al paro y a manifestantes.

Además, en su decisión la juez Nelly Villamizar ordena revocar los permisos otorgados para las movilizaciones. Sin embargo, no hay ningún permiso que revocar pues no se requiere de autorización por parte de la Alcaldía para que les haga uso del derecho a la protesta.



No obstante, el llamado que ha reiterado el Distrito es a evitar las aglomeraciones por el riesgo de contagio de COVID 19, teniendo en cuenta que la ocupación de las UCI en la capital del país ya supera el 90 %.