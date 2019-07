W Radio conoció una denuncia sobre carne en pésimo estado que llega a la cárcel La Modelo de Bogotá, además del reclamo por el no pago de la prima a los trabajadores que prestan el servicio de alimentos. Este medio conoció la denuncia de los guardianes del penal, quienes aseguran que la empresa contratista Famialimentos, la cual presta el servicio de alimentación en la institución, no les ha pagado la prima y no desembolsa a tiempo el salario a sus trabajadores. Esta es la denuncia de los trabajadores que se comunicaron con W Radio: “No nos están pagando salud, pensión ni caja de compensación” Según los trabajadores de la empresa, esta les respondió que no era obligatorio pagar la prima en junio, pues tienen plazo hasta el mes de diciembre. Además, La W conoció las impresionantes fotografías y testimonios del estado en que llegan los alimentos a una de las cárceles más importantes del país. Según la denuncia, la carne llega podrida o en mal estado al penal. Posteriormente, este alimento es servido a la población carcelaria de La Modelo. “Una carne con olor fuerte y en mal estado” / / / / /