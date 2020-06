Ciclistas ya podrán volver a subir a Patios

La directora del IDRD, Blanca Durán, anunció que ya está habilitada nuevamente la subida para los ciclistas al sector de Patios, entre Bogotá y La Calera.

Esta actividad había sido suspendida debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

La funcionaria explicó que por ahora los ciclistas sólo podrán subir hasta el peaje que divide al municipio con Bogotá y con las respectivas medidas de bioseguridad.

“Con el tapabocas bien puesto, que tape nariz y boca, no se puede hacer ejercicio en equipos o en grupos, no se pueden formar aglomeraciones en los puntos de parada y solamente llegarán hasta algún punto porque la salida de la ciudad no está autorizada”, explicó la directora.