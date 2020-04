Como ser humano no soy capaz de sacar a la gente de acá: administrador de 'paga diario'

Jorge Sánchez es el administrador de un ‘paga diario’ en la ciudad de Bogotá. En diálogo con La W, él tomó la decisión de no cobrarle el arriendo a sus inquilinos, pero tuvo que pedirles que no salgan por temor a que traigan el coronavirus (Covid-19).

“El tema del arriendo no lo tengo claro, pero como ser humano no puedo sacar a la gente a la calle”, dijo a este medio, a propósito de la directriz del Ministerio de Vivienda de no desalojar a las familias que vivan en arriendo en medio de la emergencia sanitaria que afronta el mundo entero.

Sin embargo, Sánchez explica que no tiene hacinamiento porque en cada habitación hay dos o tres personas, pero el edificio que él administra está lleno de inquilinos.

Cabe recordar que en Bogotá nuevamente se registraron protestas en la Avenida Caracas con calle 22, debido a que muchos habitantes de este sector, en el centro de la capital, han sido desalojados de los denominados 'pagadiarios'.

En su mayoría se trata de trabajadores informales, familias en condición de pobreza, migrantes venezolanos y trabajadores del sector.

Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá señalaron que con apoyo de la Policía se hará efectivo el artículo 6 del decreto 93, que ordena que nadie puede ser desalojado por no pago de arriendo y se les garantizará su hospedaje durante la época de cuarentena.