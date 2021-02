Con cuchillos y pistolas atracaron a familia que quería recorrer la Candelaria en Bogotá

El pasado fin de semana, Sandra (quien pidió ocultar su verdadero nombre para salvaguardar su identidad) y su familia fueron víctimas de un atraco masivo en las calles de Bogotá. Entre 8 y 10 personas los amenazaron con objetos cortopunzantes y armas de fuego para que entregaran sus pertenencias, todo esto estando a pocas cuadras de un CAI.

“Estábamos hacienda una caminata y decidimos pasar después de la iglesia y queríamos bajar hacia la Candelaria, vimos que había un mirador y nos dimos cuenta de una calle que nos podía ayudar a llegar. Le preguntamos a unas personas y nos dijeron que sí podíamos pasar. Recuerdo que había unas escaleras. No sabemos en qué momento estábamos rodeados de los hombres armados”, narró.

Le puede interesar:

“Percibimos que eran menores de edad, la persona que me estaba apuntando estaba con tapabocas, y luego apareció una mujer que se notaba que no era adulta”, explicó la víctima de este robo. “Cuando nos atracaron con estas armas, nos decían que no los mirábamos, que mirábamos al piso”.

Afortunadamente, Sandra y su familia se encuentran en buen estado: “estamos bien, pasando esos recuerdos y sintiendo mucha inseguridad”. “Nosotros no hicimos denuncia porque surgen muchos temores, uno queda conmocionado y no sabe qué hacer”, finalizó.