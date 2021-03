Concejala denuncia carteles contra venezolanos por "discursos xenófobos" de Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue el centro de las críticas tras sus palabras sobre la supuesta relación entre el aumento del crimen en la capital del país con los ciudadanos venezolanos. Esto luego de que capturaran a uno de los asesinos del policía Edwin Caro.

Este jueves 18 de marzo, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto, de la coalición entre la Colombia Humana y la Unión Patriótica, denunció a través de sus redes sociales que aparecieron varios carteles en contra de los venezolanos en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio Américas Occidental, localidad de Kennedy.

Sánchez le echa la culpa a los “discursos de odio” y la “xenofobia” de Claudia López, asegurando que ponen en riesgo a los migrantes de esa nacionalidad.

El mensaje en el cartel es claro: “¡Despierta! Estas ‘venecas’ nos están matando. No des limosnas, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes”.