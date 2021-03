Concejales le piden a la alcaldesa Claudia López respetar a las poblaciones migrantes

Luego de los hechos violentos ocurridos este miércoles en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá Claudia López expresó: "no es la primera vez que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos".

Estas declaraciones le trajeron una lluvia de críticas a la mandataria, entre estas, las de los concejales de la ciudad que consideran que se trata de discursos xenófobos.

"No estamos de acuerdo con la práctica sistemática, dirigida desde su despacho, de referirse a la nacionalidad de los delincuentes como argumento causal o explicativo frente al fenómeno de inseguridad que padece la ciudad. Consideramos que dichos señalamientos no sólo no contribuyen a dar una respuesta efectiva al problema, sino que exacerban el sentimiento de xenofobia y ponen en peligro a las personas migrantes, muy especialmente a quienes provienen de Venezuela", dice la carta firmada por 24 concejales de distintas bancadas.

Los cabildantes afirman además que "la responsabilidad de las personas migrantes en la comisión de delitos es muy pequeña si se le compara con el panorama general del fenómeno", pero que las declaraciones de la alcaldesa "podrían llevar a una desafortunada generalización que revictimice a personas que se encuentran en acentuadas condiciones de vulnerabilidad y que en su gran mayoría son víctimas de la violación sistemática de derechos humanos en su país".

Los concejales también le recuerdan a Claudia López que los colombianos hemos sido víctimas de este tipo de señalamientos en todo el mundo.

"Hemos vivido en carne propia lo que significa salir del país amenazados por la violencia o por pura necesidad. Hemos sido señalados por los delitos y los errores cometidos por otros, por el simple hecho de compartir nacionalidad. Durante ya varias décadas hemos sido víctimas de la xenofobia y del oportunismo electoral de algunos líderes políticos, en distintos países del mundo, que han encontrado en el señalamiento a los extranjeros un camino fácil", sigue diciendo la carta.

En la carta, los cabildantes le piden a la alcaldesa que rectifique lo dicho y que asuma una actitud distinta frente a los migrantes sin responsabilizarlos de la situación de inseguridad que vive la capital del país.

