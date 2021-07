Denuncian demoras de hasta dos años para graduarse de la Universidad del Sinú

Shirley Santander terminó materias en 2019 pero la universidad no ha autorizado la inscripción de las calificaciones al sistema oficial, por lo cual, en la práctica no cumple con los requisitos para graduarse. Durante varios meses intentó comunicarse con la universidad para intentar solucionar los inconvenientes pero no fue posible.

Lizeth Duque, denunció que, por problemas en el sistema interno de la Universidad, tuvo que pagar dos veces el semestre para poder cursar consultorio jurídico. Pensaba que el pago solucionaría las demoras en su proceso de grado, pero lo anterior no funcionó. Ante la gravedad de la situación, David Sánchez decidió interponer una acción de tutela contra la universidad buscando que un juez obligara a la entidad educativa a inscribir las materias que hacían falta.

Mediante comunicación escrita, la Universidad del Sinú informó que las solicitudes de tres de los estudiantes fueron atendidas y resueltas favorablemente, contradiciendo la versión de los estudiantes y afirmaron que el “Alma Mater” atiende de forma permanente las solicitudes de sus estudiantes y egresados, evaluando cada caso en particular y dando una respuesta concreta y acorde a los reglamentos institucionales”.

La W Radio solicitó un vocero oficial por parte de la Universidad para contestar las denuncias al aire, el cual no fue autorizado. Una de las denunciantes informó que después de contactar a la emisora, la solución que llevaba esperando por dos años, fue resuelta en un día, lo cual genera más dudas de las demoras de la entidad educativa.