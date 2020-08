Denuncian que Colegio Andino exige costosos computadores para clases virtuales

Varios padres de familia del Colegio Andino de Bogotá están inconformes porque, como requisito para que sus hijos puedan recibir las clases de noveno grado, tienen que comprar un portátil marca Lenovo que vale 1.200 dólares, que son cuatro millones quinientos ochenta mil pesos.

El problema que denuncian los padres es que solo se permite un modelo de computador, porque el colegio argumenta que es el único modelo con las especificaciones técnicas para la instalación de ciertos programas necesarios para las clases.

En diálogo con La W, Alan Zambrano, padre de una estudiante de noveno grado, afirmó que el colegio no ha brindado alternativas para quienes no pueden adquirir ese computador. Aclaró, además, que hay que comprarle un seguro al colegio que debía pagarse mensualmente y que los directivos del colegio no han cedido ni han brindado soluciones para los padres que no pueden pagar estos equipos.

Para aclarar cómo se debe controlar el manejo de los requisitos de los colegios Hernán Trujillo, director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, acotó que el colegio está cometiendo una falla al exigirle a los padres comprar este computador sin dar más opciones de compra.

Así, Trujillo afirmó que se iniciará un proceso de inspección y verificación, y que la denuncia del padre de familia Alan Zambrano es válida y bien argumentada desde todos los ángulos. Aclaró que los padres pueden poner una acción de tutela sobre este caso.

El derecho de petición enviado por Alan Zambrano fue respondido por la rectora del colegio Sussanne Preisd, en el que dice que el único software que será instalado en el computador del estudiante será aquel que previamente haya sido estandarizado y/ o autorizado por el colegio. Además, precisan que no es obligatorio adquirir el equipo descrito al Colegio Andino, quien sólo lo oferta en condiciones favorables. Además, concluye diciendo que no resulta posible acceder a su solicitud de cambio del programa académico del Colegio Andino.