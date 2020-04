En Bogotá no se ha aplanado ninguna curva, estamos en el punto más álgido: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en La W sobre las medidas que se aplicarán en la ciudad a partir del próximo 27 de abril. Cabe recordar que el presidente Iván Duque anunció que el sector de la construcción empezará a operar con algunas restricciones, junto con la circulación de bicicletas.

Sin embargo, la mandataria informó que el sector de la manufactura no trabajará por ahora pese al decreto presidencial.

El argumento de la alcaldesa es que, si se activan ambos sectores al tiempo, habría aglomeraciones en el transporte público, pues la construcción genera 560.000 viajes al día y la manufactura 567.000 viajes al día. Conello, explica la mandataria, se incrementa el riesgo de contagio por COVID-19.

"Estamos viendo la activación de dos sectores: construcción y bicicletas. Llevamos semanas trabajando en esto, pero resulta que ahora, de la nada, nos dijeron que también se activa la manufactura. Lo único que Bogotá está en capacidad de hacer es que el lunes comiencen algunas de las obras de construcción y desde ya comenzar a trabajar en el protocolo para el sector de la manufactura", indicó.

La alcaldesa sostiene que el objetivo principal debe ser cuidar la salud de los ciudadanos antes que la economía. Así, asegura que si se supera la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) Bogotá, podría enfrentarse a una crisis como la que se vivió en Guayaquil, Ecuador.

"Tenemos 540 UCI ocupadas al 25% en este momento. Llevamos semanas trabajando, porque expedir decretos es fácil pero a los alcaldes nos toca cuidar a la gente, verificar el cumplimiento", indicó.

Además, indicó que en Bogotá "no se ha aplanado ninguna curva", pues nos encontramos en el punto más álgido. "El pico del virus en Bogotá se prevé en junio", precisó López.

Así, la alcaldesa advirtió: "Aquí habla todo el mundo de una curva, pero la única ciudad que ha publicado su modelo científico es Bogotá. Y no la hicimos con cualquier persona, sino con un grupo de expertos".

"Vamos lento y seguro, que aquí no estamos jugando con estadísticas sino que tratamos con la vida de la gente. Cuidamos por igual la vida de todos. Todo lo material se va a recuperar el año entrante, los bancos o la manufactura, pero la vida no. ¿Quién va a cuidar a los niños que queden huérfanos?", dijo la mandataria.

Por lo tanto, la mandataria precisó que a partir del lunes 27 de abril solamente operará lo que está organizado: "Sacar decretos es muy fácil, pero uno no tiene la misma aplicación en Bogotá que en otras ciudades. Yo no puedo organizar toda la manufactura en cinco días (...) no tengo la varita mágica, eso tarda semanas. En Bogotá no nos pueden aplicar las mismas normas, plazos y tiempos que en el Chocó, somos una ciudad de ocho millones de habitantes:".