Estudiante denuncia haber perdido un ojo tras recibir un disparo del Esmad en Bogotá

A través de sus redes sociales, la estudiante de último semestre de Ciencia Política, Leidy Cadena, denunció haber sido atacada por agentes del Esmad durante las manifestaciones del paro nacional que se desarrolló este 28 de abril.

Según relató la joven, todo pasó cuando estaba en las inmediaciones del Museo Nacional en compañía de su novio y tres personas más. "Estábamos como en la esquina del Archies cuando vimos las protestas y gente del Esmad nos dijo que nos fuéramos, pero yo le decía que a dónde si estábamos encerrados". Agregó que los jóvenes con quien iba solo dijeron: "Panas, estamos quietos, no estamos haciendo nada".

Seguido a esto, la joven sintió muy caliente su rostro y cuando se tocó la cara se dio cuenta que estaba sangrando. Debido a las circunstancias, trataron de pedir ayuda para poder recibir atención médica, pero no recibió respuesta de nadie. Según explicó en el medio independiente Primera Línea Col, un policía la acercó hasta un CAI de la zona, pero allí le dijeron que debido a la situación, ninguna ambulancia llegaría al lugar, por lo que le recomendaron buscar un carro que la llevara hasta un hospital.

En el camino encontraron una ambulancia que la llevó hasta el Hospital San Ignacio, en donde fue atendida y recibió el parte médico luego de varios exámenes: “Me tomaron todos los exámenes y me dijeron que el parte no era alentador que la retina se estaba saliendo del ojo. Que lo más seguro era que perdiera mi ojo".

Le puede interesar: Video: Falleció el estudiante Juan Diego Perdomo durante las manifestaciones

Frente a los hechos, Leidy solicita ayuda a través de sus redes sociales, para identificar a los policías del Esmad que estaban cerca de ella para poder esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la joven, hasta el día de ayer en la noche, ningún miembro de la Alcaldía de Bogotá se ha comunicado con ella.

En horas de la mañana de este jueves, Cadena publicó en su cuenta de Twitter que iba a ser operada y agradeció todo el apoyo que ha recibido. “Un abrazo grande a todos, perdí mi ojo, pero les juro que siento que tengo diez mil allá afuera, sigan en pie de lucha que esto acá no acaba. Fuerza y cuídense mucho, no me alcanza la vida para agradecer a cada uno de ustedes, me hacen sentir acompañada.”

Aproximadamente 3 horas de cirugía aquí llenándome de fuerza y amor con sus mensajes apenas pueda les cuanto como salió todo, nos vemos mas tarde gente ✨ pic.twitter.com/O1gR6CQCd2 — Leidy Natalia (@Inaguantable_) April 29, 2021

La historia, que se hizo viral rápidamente, llevó a que a través de una cuenta de Nequi, las personas puedan apoyar económicamente a la joven afectada.

Vea la entrevista completa a continuación: