Gremios y comerciantes, preocupados por la cuarentena en Bogotá

Redacción: Andrés Venegas Loaiza

Se continúan conociendo reacciones de los comerciantes y gremios económicos a las medidas de cuarentena por localidades implementadas por la Alcaldía de Bogotá. En los micrófonos de W Radio dirigentes de diferentes sectores expresaron inconformidad.

Iván Peña, gerente general de Neohyundai, habló desde el sector automotriz señalando que “con el arranque de la cuarentena en marzo pasado, a abril las ventas fueron prácticamente cero”, luego, tras una leve recuperación hasta julio “vino la cuarentena focalizada y volvimos a resentirnos”. Por lo anterior el directivo se unió al llamado de la Andi y Fenalco para que los puntos comerciales del sector automotriz permanezcan abiertos manteniendo las condiciones de bioseguridad que han venido cumpliendo.

“El anuncio de cierre nos cae como un balde de agua fría porque hemos hecho preparativos para arrancar el año con optimismo”, dijo Peña, quien resaltó que espera que el Gobierno y la Alcaldía reserven las medidas tras su evaluación el próximo martes 12 de enero. “No se trata de comercio masivo, en un concesionario no entran cientos de personas al día y las medidas nos han significado costos adicionales”, puntualizó.

Patricia Guzmán Zárate, directora ejecutiva de Cotelco Bogotá, habló en nombre del gremio que cobija los hoteles, restaurantes y parques de diversiones. La directiva mencionó que se entiende la necesidad de medidas, sin embargo, aseguró que medidas como el pico y cédula “han fragmentado el grupo familiar afectando las ventas e ingresos de los establecimientos”. Guzmán resaltó que las nuevas medidas “disminuyen el avance lento que se venía teniendo” y que “la informalidad no es objeto de control de manera equitativa con el sector formal, por lo que esperaríamos que haya una revisión de esta medida”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Nicolás Uribe, también se pronunció; el líder de los comerciantes dijo que “existe una ausencia del funcionamiento integral porque no son como acordeones que abren y cierran al ritmo de las necesidades”. Uribe destacó que “97% de las empresas de la región son micros y pequeñas empresas, con lo cual la afectación significa que el que no trabaja no come”. Según datos compartidos por el presidente de la CCB en las tres localidades en las que se implementa la cuarentena está el 28% de participación en el total de empresas de Bogotá y el 32,7% de las microempresas de la ciudad.