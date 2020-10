Informe de Medicina Legal sobre ciudadano venezolano que murió en un CAI

En diciembre de 2019, el ciudadano venezolano Ismael José Caldera Belmonte fue llevado por miembros de la Policía Nacional al hospital Centro Oriente de Bogotá sin signos vitales.

La versión que el mayor Melquisedec Rojas (entonces comandante de la estación de Policía de Teusaquillo) le dio al comandante de Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, fue que los patrulleros reportaron que el ciudadano venezolano se había dado a la fuga y se cayó dos veces durante la persecución. Además, advirtió que presentaba dificultades respiratorias.

Lea en La W:

Sin embargo, el informe de Medicina Legal registró un panorama totalmente diferente. En el documento, conocido por W Radio, los peritos del instituto aseguran que Caldera presentaba signos de trauma, excoriaciones en cara, cuello, abdomen, espalda, hombros y piernas; surcos de presión en muñecas, signos de sujeción y signos de trauma oculto en brazos y piernas; edema pulmonar y edema cerebral; y hematomas en cuello y extremidades.

A esto se le suma el testimonio de una patrullera de la Policía, identificada como Maura Saavedra, quien aseguró que al ciudadano extranjero lo golpearon en el CAI.

Lea también: Caso por muerte de Javier Ordoñez lo juzgará la justicia ordinaria y no militar

“(…) veo que una aglomeración de policías, comienzan a golpearlo (…) veo que está en el lugar de los hechos mi mayor Melquisedec Rojas Sandoval, comandante de la estación de Policía de Teusaquillo, donde yo le pido a mi mayor que me colabore diciéndole a los policías que ya no siguieran agrediendo más a ese ciudadano, él no me responde nada y se cruza de manos”.

Según la denuncia de la familia del ciudadano extranjero, en la justicia penal militar el juez Leonardo Palacios Osorio citó a declarar a nueve uniformados y solo asistieron dos, por lo que la investigación quedó suspendida.

En este caso están vinculados:

Mayor Melquisedec Rojas Sandoval

Patrullero Jorge Enrique Castro González

Patrullero Eleazar Mancipe Colmenares

Patrullero Edwin Ferney Gómez Garzón

Patrullero Asdruval Zúñiga Vargas

Patrullero Jecry Isaac Castiblanco Giraldo

Patrullera Maura Alexandra Saavedra Daza

Patrullero Giovanni Enrique Gallego Ramírez

La familia de Caldera denunció además que tuvieron que abandonar el país debido amenazas en su contra.