Joven trasladado en vehículo particular por la Policía niega haber participado en protesta

Tras la polémica por la supuesta desaparición de Carlos Giovanny Russi uno de los jóvenes que fueron trasladados en vehículos particulares en medio de las protestas el pasado 11 de diciembre por las autoridades, se pronunció.

Por medio de un video en el que aparece el joven, las autoridades aseguran que Russi se encuentra en buenas condiciones. Además, la Policía estuvo acompañada por miembros de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud.

(Le puede interesar: Policía de Bogotá reconoce algunas fallas de procedimiento tras detención de mujer en vehículo particular)

En medio de la visita, el joven pidió claridad sobre su retención de horas anteriores, pues aclara que no había motivo alguno para que se hubiera realizado el procedimiento.

“No había ningún motivo para que me retuvieran, yo no estaba haciendo nada. Yo salí de mi trabajo, pasé por el Parkway, cogí la 26 e iba a coger la 45, pero por el tema de los gases no me dejaron pasar”, dijo.

El joven aclaró que los hechos se registraron cuando él, junto con otros amigos, transitaba por este sector de la capital y fueron afectados por gases lacrimógenos.

(Recomendamos: El relato de la mujer que grabó a joven retenida en un carro particular de la Policía)

Russi ya puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación estos hechos, luego de que el ente de control se comunicara para ampliar la versión de lo sucedido con los uniformados.

Carlos Russi fue dejado en libertad en un CAI de la ciudad luego de que uno de los uniformados se percatara que no tenía nada que ver con los desmanes registrados frente a la Universidad Nacional.

(Lea también: Denuncian que el Esmad estaría cumpliendo "cuota" de manifestantes detenidos)