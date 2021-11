La presentadora Gabriela Cárdenas fue víctima de la inseguridad en Bogotá

Se siguen registrando hechos de inseguridad en Bogotá. En este caso fue la presentadora del Canal CityTv, Gabriela Cárdenas, quien termino fuertemente golpeada en medio de una carrera de taxi que había tomado desde la Zona T de Bogotá.

La periodista anunció por medio de un tuit que habría cometido el peor error de su vida, al haber decidido tomar un taxi.

No obstante, Gabriela fue consciente que desde el primer momento sintió una corazonada, la cual le indicaba que algo podría salir mal en dicho trayecto hacia su casa. "HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso".

Por medio de "hilos" relato detalladamente los hechos. Por último, aclaro que no supo cual era la finalidad de los delincuentes, "Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva".