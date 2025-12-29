Capturan a los ‘Scarface’, criminales dedicados a la venta de droga en San Bernardo, Bogotá

Bogotá

Las autoridades en Bogotá adelantaron un operativo contra el tráfico de estupefacientes en la capital del país, logrando la desarticulación del grupo delincuencial ‘Scarface’, dedicado a la venta y comercialización de droga lo que generaba rentas criminales cercanas a 300 millones de pesos mensuales.

Según la investigación, esta red criminal usaba habitantes en condición de calle y niños para vengarse de droga en vía pública, principalmente en el sector de San Bernardo.

Así mismo, se estableció que las dosis eran vendidas a precios que oscilaban entre $2.500 y $15.000 pesos. De manera complementaria, la droga era transportada en vehículos de transporte público, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.

Mediante 10 diligencias de allanamiento y registro, efectuadas en las localidades de Santa Fe, Usme y Rafael Uribe, se logró materializar la captura de 11 personas, nueve mediante orden judicial y dos en flagrancia. Durante los procedimientos, fueron incautadas dos armas de fuego, tres kilos de bazuco, 11 teléfonos celulares y más de dos millones de pesos.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Domingo’, cabecilla principal y encargado de coordinar la distribución y comercialización de la sustancia psicoactiva. De igual forma, alias ‘Pipe’ cumplía funciones logísticas relacionadas con el transporte de la droga desde las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, fueron capturados los cuatro hermanos Ruiz Álvarez, señalados de liderar las líneas de expendio denominadas ‘Scarface’, ‘Calavera’, ‘América’, ‘Azul Naranja’, ‘Santa Fe’, ‘Chuky’ y ‘Pistolo’, cuyo accionar delictivo se remonta a la época del extinto Bronx.

Finalmente, los capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y concierto para delinquir. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

