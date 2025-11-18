Fue capturado alias ‘Newman’, uno de los mayores vendedores de droga en San Bernardo, Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de un hombre de nacionalidad extranjera por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La captura se dio mientras los uniformados adelantaban labores de registro y control, en jurisdicción del CAI Santa Fe. Justo allí, observaron a un hombre en actitud sospechosa, por lo cual proceden a detenerlo y al efectuarle un registro a personas, le hallaron en su poder más de 600 dosis de estupefacientes.

Así mismo, este ciudadano sería un reconocido del sector por la venta y comercialización de droga. Además, haría parte al parecer de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes.

Este hombre presenta varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por los delitos de tráfico de estupefacientes y hurto. Además, ha sido trasladado en varias oportunidades al Centro de Traslado por Protección.

El capturado y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

