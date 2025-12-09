Caen ‘Los Fronterizos’: implicados en al menos 11 homicidios por el control de droga en Bogotá. Foto: suministrada.

Bogotá

Hombres de la Policía Metropolitana y de la la Dirección de Investigación Criminal DIJIN adelantaron una operación que dio como resultado la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Fronterizos’, que actuaban en las localidades de Bosa, Kennedy y el municipio de Soacha en las comunas León XIII y Compartir, generando rentas criminales de 180 millones semanales.

Según la información, estas personas dividían sus roles para cometer homicidios selectivos para ejercer control en la venta de drogas.

Tras esto, se lograron esclarecer, por lo menos, 7 de estos hechos con 11 víctimas identificadas, entre ellos se resalta el asesinato de tres personas en el barrio Laureles de la localidad de Bosa el 25 de noviembre de 2023.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, “alias ‘Pollo’, un hombre de 39 años a quienes los integrantes de la organización rendían cuentas de sus acciones criminales. También se encuentra alias ‘La Madre’, una mujer de 50 años que administraba la venta de drogas en la localidad de Bosa y alias ‘Chiquita Brava’ en el municipio de Soacha”.

Tras los operativos, fueron incautadas tres mil dosis de estupefacientes, 33 celulares con información criminal, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

Le puede interesar: Más de 800 toneladas de droga han sido incautadas en 2025

A estos 10 hombres y 8 mujeres, uno de ellos venezolano, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Escuche W Radio en vivo aquí: